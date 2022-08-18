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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Avrupa’nın en yüksek kapasiteli veri merkezi

Avrupa’nın en yüksek kapasiteli veri merkezi
İsveç merkezli global iklimlendirme devi Systemair, Avrupa'nın en son teknolojiye sahip Veri Merkezi Test Laboratuvarı 365 Performance Center'ı Türkiye'de açtı. Systemair Grup için dünya genelindeki en önemli üretim ve Ar-Ge üslerinin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyen Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, "Systemair Türkiye olarak fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri, endüstriyel tesisler gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan klima santralleri sektöründe yaklaşık 10 yıldır pazar lideri konumundayız. Başarımızın arkasında ise durmadan üreten güçlü bir ekip ve herkes için erişilebilir taze hava misyonumuz var" dedi.
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Avrupa’nın en yüksek kapasiteli veri merkezi
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