Avrupa’nın enerji krizinden çıkış kapısı Türkiye

Dünya tarihinin en büyük enerji krizini yaşıyor. Petrolden doğalgaza, kömürden yenilenebilir enerji kaynaklarına enerjinin hemen her alanında fiyat artışlarıyla kendisini gösteren kriz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilim tırmandıkça daha ileri seviyelere ulaşma riski taşıyor. Bu krizden en büyük payı ise Avrupa ülkeleri alıyor. Avrupa'da bir çok şirket enerji krizi nedeniyle ya üretimini durduruyor ya da başka ülkelere kaydırmaya başlıyor. Bu zorlu süreçte Türkiye'nin durumu ve potansiyelini değerlendiren MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, Türkiye'nin dünyada öneminin arttığına dikkat çekti. Avrupa'nın 450 milyar metreküpten daha fazla doğalgaza ihtiyacı olduğunu belirten Karataş, ihtiyacının 160 milyar metreküpünü Rusya'dan karşıladığını söyledi. Rusya kapısının savaşla ve ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle kapandığını belirten Karataş, "Düzelmesi de mümkün görünmüyor. Bu sebeple Türkiye tarafı gittikçe önem kazandı. Avrupa'nın enerji güvenliği açısından tek çıkış yolunun Türkiye olduğu gösteriyor" dedi.Avrupa'nın kendine yeni kaynaklar ve rotalar bulmak zorunda olduğunu aktaran Karataş, "Rusya'nın da yapmış olduğu son öneriyle 'Türkiye bir gaz merkezi olsun. Hepimiz Türkiye'ye gazları verelim. Aslında bu gazlar Türkleştirilsin ve Avrupa'ya öyle temin edilsin' önerisi bile Türkiye'nin ne kadar önemli bir konumda olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Karadeniz'de bulunan doğalgazın 2023'de devreye alınacağını hatırlatan Karataş, son 20 yılda Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının 4 kattan daha fazla arttığını söyledi. Güneş, rüzgâr enerjisi, biyoyakıt, jeotermal enerji ve hidroelektrik santrallerde olmak üzere yenilenebilir enerjide de çok ciddi bir aksiyon alındığını vurgulayan Karataş, şöyle devam etti: "Sürdürülebilir enerji üretimi de önemli. 2023'te ilk sistemi devreye girecek nükleer enerji santrali ki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Şimdi ikinci ve üçüncü santrallerin de planı var. Türkiye'nin enerjide çeşitliliğini artırmasının yanı sıra temiz enerji üretmesi de lazım."MÜSİAD EXPO ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karataş, "MÜSİAD'ın yurtdışındaki şubeleri, temsilcilikleri, bir anlamda Türkiye'nin ticaret elçileri konumunda çalışıyor. Sadece Türkiye'nin ihracatının şu an için kalem olarak büyük olduğu ülkeler değil, gelecekte de rakamların çok artabileceği ülkelerde de MÜSİAD'ın temsilcilikleri ve şubeleri var. Türkiye'de ürün üretip yurtdışına satmak isteyenleri, aynı zamanda Türkiye'den ürün ve hizmetleri satın almak ve bu ticareti geliştirmek isteyenler için de muazzam bir platform haline geliyor. Daha önceki yıllardan da çok daha yüksek bir metrekare alanı bu yıl hayata geçmiş olacak. Türkiye'nin ihracatına, ticaretine büyük bir katkı sağlayacak. Aynı zamanda Türkiye'nin ticari hacmini birçok noktayla istenilen seviyeye yakın ticareti geliştireceğini, mevcutta çalıştığımız ülkelerle de ticaret hacmimizi daha artıracak" dedi