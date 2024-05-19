Markette temel ihtiyaç dışı ürün talebi düştü

Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında aldığı tedbirler sonuç vermeye başladı. Bir dönem yeni gelir kapısı olarak görülen ve stokçuluğun yapıldığı otomotiv sektöründe alınan tedbirler sonuç vermişti. Şimdi de "Fiyat artar" mantığıyla stok yapılan ihtiyaç dışı ürünlere talep daraldı. Sıkı para politikaları sonucunda özellikle iç pazarda ihtiyaç dışı elektronik alet, ev ürünü, aksesuar gibi ürünlerin satışı düşüyor. CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, vatandaşın temel gıda ürünleri dışındaki harcamaları ertelediğini belirterek, "Marketlerde satılan gıda dışı elektronikler, aksesuarlar ve ev ürünlerinde adetsel bazda yüzde 20 düşüş var. Müşterinin bir ürünü 'şimdi gerek yok', 'gelecek ay bakalım' şeklinde bir davranışı gelişmeye başladı" dedi.Özellikle süt, su, yumurta, sıvıyağ, pirinç ve çikolata gibi temel gıda ürünlerine talep olduğunu aktaran Kartallıoğlu, "Tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete gibi kâğıt grubu da en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor" diye konuştu. İzmir'de basın grubu ile bir araya gelen CarrefourSA CEO'su Kartallıoğlu, son dönemde daha uygun fiyatlarıyla öne çıkan 'private label' yani market markalı ürünlere olan talebin arttığını söyledi. Kartallıoğlu, "Bu ürünlerin toplam ciro içindeki payı son bir yılda yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseldi. Biz de sene sonuna kadar market markalı ürün sayımızı yüzde 25 artışla 750'ye çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Kartallıoğlu, ikinci yarıdan sonra gıda enflasyonunda düşüş beklendiğini kaydetti.30. yıllarını dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini anlatan Kartallıoğlu, "Perakendeciyiz ama kendimizi dağıtım şirketi olarak konumlandırıyoruz. Gıda dağıtım şirketine evriliyoruz. Yüzde 15 olan dağıtım kanalları ciromuzu 5 yılda yüzde 30-35'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.