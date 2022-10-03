Avrupa’nın Lehmanları

Dünyayı finansal krize sokan, 2008'de batarak borç krizini tetikleyen Lehman Brothers benzeri bir kriz Avrupa'da yürekleri ağza getirmiş durumda. Serinin devam filmi gibi Credit Suisse ve Deutsche Bank da bir kriz çıkarmanın eşiğinde. İki bankanın piyasa değerleri yılbaşından bu yana yüzde 60'tan fazla eridi ve CDS'leri ışık hızında artıyor. Credit Suisse'in 5 yıllık CDS'leri 10 yılın en yüksek seviyesine tırmanırken bankanın hisseleri dokuz ayda yüzde 60 düştü.S&P Global Market Intelligence verisine göre Credit Suisse'in 5 yıllık Kredi Risk Primleri (CDS) 247 puanda kapandı ve Lehman Brothers'ın çöktüğü 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Mart 2021'de piyasa değeri 30 milyar frankın üzerinde olan Credit Suisse'in piyasa değeri şuanda yaklaşık 10 milyar İsviçre Frangı'na düşmüş durumda. Bankanın hisseleri dün gün içerisinde yüzde 8 düşüp daha sonra toparlandı. Öte yandan Almanya merkezli Deutsche Bank hisseleri de 2008 krizi sonrası yükseldiği 45 euro zirvelerinden 7.40 euro'ya kadar geriledi. Deutsche Bank'ın yılbaşından bu yana hissesindeki gerileme yüzde 34 oldu. Piyasa değeri de 15.28 milyar euroya kadar geriledi.Credit Suisse yönetiminin, bankayı küçültmeyi planladığı söyleniyor. Banka yöneticileri 27 Ekim'de hissedarlara planı sunacak. Uzmanlar, yaklaşık 900 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem taşıyan bankanın normale dönme şansının çok zayıf olduğunu dile getiriyor. Lehman Brothers çöktüğünde 600 milyar dolarlık bir aktif yapısı vardı. Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın aktif büyüklüğü ise 2.8 trilyon dolar ki bu rakam Lehman'ın 4.6 katı. 'To big to fail' (batamayacak kadar büyük) cümlesiyle anılan Lehman gibi bu iki banka da "sistemik olarak önemli finansal kurumlar" (SIFI) kategorisinde.Credit Suisse CEO'su Ulrich Körner, goril lakabı ile tanınan 2008'deki Lehman CEO'su Dick Fuld ile aynı cümleleri kurdu. Şirket içine bir yazı göndererek çalışanlara sermaye ve likiditenin sağlam olduğunu ifade etti. 14 yıl önce bankanın sağlam bir sermaye yapısına sahip olduğunu dile getiren Fuld ve Körner'in şu iki cümlesi neredeyse aynı:Körner "Dünyanın en başarılı girişimcilerinden bazılarına hizmet etmeye uzun süredir odaklandığımız derin franchise altyapısı göz önüne alındığında, başarı için gerekenlere sahip olduğumuzdan eminim."Fuld "Birçok kez söyledim, bankanın bu franchise gücü ve kendi gücümüzle tek başımıza yürüyebileceğimiz çok inanıyorum."Analistler, Credit Suisse'in yeniden yapılandırma ve yeniden finansman için bazı varlıklarını sattıktan sonra bile 4 milyar İsviçre Frangı yani 6.3 milyar dolar kaynak ihtiyacı olacağını tahmin ediyor. Credit Suisse'in bir yöneticisi bankanın sermaye artırmak için yatırımcılarla görüştüğüne dair çıkan haberleri reddetti. Yönetici, hisse fiyatının rekor düşük seviyelerde olması ve düşük derecelendirme notlarının etkisiyle borçlanma maliyetleri yüksek olması nedeniyle bankanın böyle bir adım atmaktan kaçındığını belirtti.İngiliz hükümeti, vergi düzenlemesi konusunda U dönüşü yaptı. İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in "Anladık ve dinledik" ifadeleri ile geri adım attıklarını bildirdiği açıklamasından sonra sterlin dolar karşısında yüzde 0.8 değer kazandı. Hükümet, 23 Eylül'de, ülkede en zenginlere fayda sağlamayı amaçlayan, toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını duyurmuştu. Hükümet, en çok kazananlar için yüzde 45'lik en yüksek vergi oranının kaldırılmayacağını duyurdu.