Avrupa’nın Lider Kripto Borsası WhiteBIT Yerel Borsası WhiteBIT TR ile Türkiye’de!

Barcelona ve Trabzonspor'un sponsoru olan WhiteBIT TR Kripto Borsası şimdi Türkiye'de. Avrupa'nın en büyük hacimli borsalarından biri olarak işlemlerine Türkiye'de uzman ekibiyle devam eden borsa, güvenli blok zinciri Whitechain ve kendi kripto parası WBT ile kasırga etkisi yaratıyor, en düşük işlem komisyonlarından biriyle kullanıcılarının gönlünü kazanıyor. Çıkardığı iOS ve Android uygulamalarıyla da fiyat uyarıları ve çeşitli grafikler gibi birçok özellik sunuyor.

WHİTEBIT TR'DEN BÜYÜK ŞANSLI ÇARK ETKİNLİĞİ VE DAHA FAZLASI

WhiteBIT TR sitesinde rahatça bulunabilecek etkinlikler arasında;

Şanslı Çark Etkinliği 250 TL'lik BTC, kripto ödülleri, WhiteBIT marka merch ve bedava VIP statüsünü tüm yeni kullanıcılarına getiriyor. Kullanıcıların tek yapması gereken çarkı çevirmek, yönlendirildikleri sayfada girilen referans koduyla WhiteBIT TR'ye kaydolmak ve en az 100 TL tutarında ilk işlemlerini yapmaktır. Bundan sonra ödüller dağıtıldığı sırada referans kodu sayesinde hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır.

Bir diğer yandan Trabzonspor taraftarları da açıkta kalmıyor. WhiteBIT TR'nin sosyal medya

hesaplarından katılabilecek bu etkinlikte imzalı Trabzonspor forması da kazanmak mümkün.

PEKİ İŞLEMLERİNİ MOBİL UYGULAMADAN HALLEDENLER İÇİN BİR ŞEYLER VAR MI? O DA VAR!

WhiteBIT TR Al-Sat Etkinliği Vol.2 ile Havale/EFT/FAST ile 200 TL yatırıp yine 200 TL değerinde ilk spot işlemini WhiteBIT TR mobil uygulamasından yapan herkesin hesabına da bir 100 TL yatıyor.

Etkinlik bakımından üzmeyen bu borsadan daha da fazlasını bekliyor, yeni kullanıcıların avantajlarını kıskanmaya devam ediyoruz.

Takipte kalan herkes daha birçok etkinlikten yararlanma fırsatını yakalıyor.

WHİTEBIT GÜVENLİK BAKIMINDAN NE SUNUYOR?

Litvanya Cumhuriyeti, İspanya, Avustralya, Bulgaristan, Polonya Çekya ülkelerinde de tam yetkiyle operasyonlarını gerçekleştiren olan köklü Avrupa borsası WhiteBIT aynı zamanda PCI DSS ve ISO/IEC sertifikalarıyla 5.5 milyon kullanıcısının güvenini kazanırken platformunun varlıklarının %96'sını soğuk cüzdanlarda saklayarak kullanıcılarını 7/24 düşünmeye devam etmekte, bağımsız denetim kuruluşu CER.live tarafından aldığı en yüksek AAA güvenlik seviyesiyle en güvenli 3 borsa arasına girerek ise akılda şüphe bırakmamaktadır.

AML kontrollerini de elden bırakmayan ve her işlemi rutin kontrollerden geçiren WhiteBIT TR her zaman emniyeti ön planda tutmakta, saniyede 1.5 milyon talebi işleyen güçlü ticaret motoru ile alım satımların her zaman en üst seviyede desteklenmesini sağlamaktadır.

CoinGecko & CoinMarketCap'te ilk 6 kripto borsası arasında olan ve günlük 103.67 milyar TRY hacmiyle gelen WhiteBIT, aynı zamanda 1000 üzeri uzmanı ve 1000 üzeri kurumsal müşterisiyle beraber aylık 44.7 milyon site ve uygulama kullanıcısı mutlulukla 350 üzeri işlem çiftinde işlem yapabilmektedir.

PEKİ WHİTEBIT TR'NİN AVANTAJLARI NELER?

0 komisyonla TL yatırıp çekmeyi mümkün kılan WhiteBIT TR ile Türk bankalarından tek bankada günde 10 milyon TL'ye kadar işlem yapabilmekte, KYB süreci ile işletmeler için sağladığı kişiye özel yatırma limitlerini kullanabilmekte, her geçen gün sayısı artan TRY'ye özel 40 üzeri işlem çifti ve derin likidite havuzlarıyla dilediğiniz kadar işlem yapabilirsiniz.

İşletmelerine esnek API entegre ederek WhiteBIT TR'nin derin likiditesinden yararlanmak isteyen kurumsallar ise bu sürecin her aşamasını takipte olan uzmanların sağladığı destek ile işlemlerini kolay ve hızlı şekilde halledebilmektedirler.

PASİF GETİRİ İSTEYENLER İÇİN NELER VAR?

WhiteBIT'in kendine ait WhiteBIT Coin (WBT) ve Whitechain Blok Zinciri ile Holding veya Hesapta WBT tutarak ücretsiz günlük AML kontrolleri ve ERC-20 çekimleriyle birlikte komisyon indirimlerinden yararlanılabilir.

İşin en ilgi çekici yanı ise kullanıcıların istedikleri takdirde WBT'lerini Whitechain üzerinde tutarak %22'ye kadar artan pasif getiri kazanırken, bir diğer yandan da otomatik olarak fonlarını enflasyona karşı korumaya alabilmeleridir.

WHİTEBIT TR TÜM KULLANICILARINI ÖNEMSER

Her borsada gördüğümüz büyük çaplı ödüller dışında WhiteBIT TR, Türk kullanıcılarının katılabileceği lokal etkinlikler düzenlemektedir ve bu durum kazanma şansını büyük oranda artırmaktadır.

Kullanıcıları, WhiteBIT TR sayfasına veya mobil uygulamasına girildiği an en son etkinliklere dair bilgileri rahatça bulabilmektedir ve dakikalar içinde yanıt sağlayan destek ekibi de her konuda her daim yardımcı olmaktadır.

Türk vatandaşını ve Türkiye'yi önde tutan bu yeni kuruluş için çok daha büyük adımları dört gözle bekliyoruz.

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"