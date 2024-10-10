Avrupa’nın panel devleri İstanbul’da buluştu

Avrupa'daki sandviç panel, metal profil ve yardımcı ürün üreticilerinin çatı kuruluşu konumundaki Avrupa Panel ve Profil Birliği'nin (PPA-Europe) her yıl üye şirketlerin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantısı, 10-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Toplantının sponsorları arasında yer alan, sandviç panel sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Panel'in Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, PPA-Europe'un sektörün gelişimi için önemli rol oynadığına dikkati çekerken, "Geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve teknolojilerle panel sektörüne öncülük etmekten gurur duyuyoruz" dedi.Panel sektöründe sürdürülebilirlik ile sandviç panel ve profil teknolojisi alanındaki yeniliklerin yanı sıra sektöre yönelik yeni Avrupa Birliği yönetmeliklerinin tartışıldığı toplantıya sektör temsilcileri, mimarlar ve akademisyenler katıldı. Kongre sonunda, Assan Panel ve Assan Panel'in bünyesinde bulunduğu Kibar Holding'e bağlı şirketlerden Assan Alüminyum'un İstanbul'daki tesislerine gezi gerçekleştirildi. İhsan Tolga Akar, "Önümüzdeki dönemde daha da fazla yer edineceğimiz Avrupa Panel sektörünün gelişimi için çalışan PPAEurope'un sektör temsilcilerini bir araya getiren yıllık toplantısının İstanbul'da gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.Avrupa Panel ve Profil Birliği Genel Sekreteri Dr. Ralf Podleschny de kongrenin hafif metal endüstrisinde hem bilgi alışverişi hem de yeni iş ortaklıkları kurmak amacıyla katılımcılara uluslararası bir ağda faaliyet gösterme fırsatı sunduğunu kaydetti. Podleschny, "Kongremiz ilginç konu başlıklarıyla, sandviç panel ve metal profillerden oluşan bina kabuğu çözümlerinin geniş kullanım alanları hakkında güncel bilgiler içeriyor. Ayrıca metal ürünlerin sürdürülebilir kullanımına ve sürdürülebilir yapılara odaklandık. Avrupa'da 19 ülkeden gelen katılımcıları metal yapı sektörünün bu önemli etkinliğinde ağırlamaktan memnuniyet duyduk" diye konuştu.