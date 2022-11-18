Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi! Sur Yapı Antalya’da teslimler hız kesmiyor

Özel sektörün en geniş portföyüne sahip inşaat firması olan Sur Yapı, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya'da teslimlere hız kesmeden devam ediyor. Daha önce 2 bin 500 konutun teslim edildiği projede geçtiğimiz ay teslimine başlanan F parsel ile birlikte 1032 konutu daha sahipleriyle buluşuyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, ocak ayının sonuna kadar 3 bin 600 konutun teslim edilmiş olacağını belirterek kaba inşaatları biten, dış cepheleri bitmek ve bütün ince iş kalemleri başlamak üzere olan B ve C parsellerin tamamını 2023 yılının haziran ayının sonuna kadar tamamlayarak teslim edeceklerini açıkladı.

"YENİ BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, pandemi, kur şoku, yükselen döviz kurları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi, Türkiye ve dünya ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen Sur Yapı'nın son 3 yıldır kesintisiz bir teslim performansı gösterdiğini belirterek "Sur Yapı Antalya'da geçtiğim ay teslimlerine başladığımız ve F parsel ile birlikte 1032 konutu daha teslim ederek son 3 yılda 3 bin 600'ü Sur Yapı Antalya'da olmak üzere 5 binden fazla konutu sahipleriyle buluşturduk" dedi. Sur Yapı Antalya'da en hızlı inşa edilen ve oturuma ilk açılan bölümün Park etabı olduğunu ifade eden Altan Elmas, "Sur Yapı Antalya projemizle Antalya'da yeni bir şehir inşa ediyoruz. Bu şehirde teslimine uzun süredir devam ettiğimiz Park etabında yaşam başladı ve 9 bin kişi yaşıyor. 2023 yılının haziran ayı sonuna kadar ise hak sahiplerinin tüm konutlarını teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

"SUR CADDE İLE TİCARİ AKTİVİTE HIZLANACAK"

Tamamlandığında 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya'da, çeşitli etaplardaki yaklaşık 8 bin 500 konutun inşaatına devam ettiklerini anlatan Elmas, Park etabındaki 35 blokta doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bilgisini verdi. Elmas, şunları söyledi:

"Konut teslimlerinin geçtiğimiz ağustos ayında başladığı Turkuaz Sitesi'nde de sona yaklaştık. 2023 yılının son çeyreğinde teslimlerimizi tamamlayacağız. Tüm blokları su kenarında yer alan ve suyla gelen medeniyet temasının hâkim olduğu Turkuaz sitesinde 1105 konut yer alıyor. Büyük metrekareye sahip daireleriyle geniş ve ferah bir yaşam sunan bu etabımız, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanları, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Projenin bir diğer etabı olan Sur Cadde ise Antalya'nın "Şanzelize"si olarak konumlandırılan 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi'ne ev sahipliği yapıyor. Sur Cadde'deki 7 blok, 485 konut ve 68 ofis ile 68 dükkânın anahtar teslimleri de hızla devam ediyor. Sur Cadde ile Sur Yapı Antalya'daki ticari aktivite hızlanacak ve şehir dokusu daha da görünür hale gelecek."