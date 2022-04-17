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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Avrupa’ya minibüsü sevdirdi

Avrupa’ya minibüsü sevdirdi

Avrupalılar Türk işi minibüsü sevdi. Karsan, Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya’dan sonra Bulgaristan’a da elektrikli Jest ihraç etmeye başladı

SON yıllarda geliştirdiği elektrikli araçlarla dikkat çeken Karsan, Avrupalılara minibüsü sevdirdi. Şirket, Bulgaristan'da Sofya şehri için 30 adetlik elektrikli minibüs ihalesini e-JEST modeli ile kazandı. e-JEST 'in en çok satıldığı Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya sonrası Bulgaristan'da bu ülkeler arasında yerini alacak. 2022 senesine her alanda 2 kat büyüme hedefi ile girdiklerini söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, "2021'de Bulgaristan'ın Dobriç kentine 4 adetlik e-JEST teslimatı yapmıştık. Şimdi de elektrikli minibus segmentinde Karsan olarak burada büyüyerek 2022 sonunda bu proje ile birlikte 34 adetlik elektrikli minibüs parkına erişmiş olacağız. Elektrikli gelecek vizyonumuzla büyümeyi hedeflediğimiz bu yıl, önemli anlaşmalara imza atmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

PAZAR PAYI % 51.2
Satışa sunulduğu 2019'da Avrupa'da kendi sınıfından yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Karsan e-JEST, 2020'de payını yüzde 43'e çıkararak, sınıfının en çok satan modeli oldu. 2021 yılı 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu'na göre ise Avrupa'da elektrikli minibüs pazarındaki payını yüzde 51.2'ye çıkardı.

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Avrupa’ya minibüsü sevdirdi
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