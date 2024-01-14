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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Avrupa’ya Türk peyniri ihracatı artıyor

Avrupa’ya Türk peyniri ihracatı artıyor
Türkiye'nin yerli peynir markası Muratbey, Avrupa'da yeni marketlerle anlaşarak 300'ü aşkın ürün çeşidinin bölgedeki sayısal dağıtımını artırıyor. Almanya pazarında da iletişim çalışmalarını hızlandıran Muratbey, ürünlerini Berlin'de açık hava mecralarında da tanıtıyor. 2008'de yurt dışına açılarak 60'a yakın ülkede marka tescili aldıklarını söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Avrupa pazarında giderek daha da tanınan bir marka olmayı başardık. Peynir ülkeleri olarak bilinen Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türk peynirlerinin ilgi görmesi bizi gururlandırıyor. Yaptığımız tanıtım faaliyetleriyle de ürünlerimize ilginin arttığını görüyoruz" dedi.
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Avrupa’ya Türk peyniri ihracatı artıyor
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