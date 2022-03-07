Avrupa’yı enerji enflasyonu çarptı! Rekor üstüne rekor kırdı

EN YÜKSEK ORAN BELÇİKA'DA

Ülkeler bazında incelendiğinde, ocakta AB üye devletleri arasında Belçika yüzde 67 ve Hollanda yüzde 58 ile en yüksek enerji enflasyon oranlarını kaydetti. Bu ülkeleri yüzde 43 ile Litvanya, yüzde 41 ile Estonya ve yüzde 40 ile Yunanistan izledi. En düşük oran Malta'da kayıtlara geçerken, bu ülkeyi yüzde 12'lik enerji enflasyonuyla Hırvatistan ve Portekiz izledi.

SAVAŞ ENFLASYONU DAHA DA ARTİRDİ

Enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükselmeye devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları daha da artırdı. Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de yalnızca bir haftada doğalgaz fiyatlarını yüzde 15 artırdı. Bu da Avrupa'da enerji enflasyonunun daha fazla artmasına ve Avrupalı tüketicilerin faturalara ödediği bedellerin daha da yükseleceği anlamına geliyor.