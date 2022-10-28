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Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:38 Son Güncelleme: 28.10.2022 11:47

Avrupa'yı resesyon endişesi sardı: 'Faiz artırımları' huzursuzluk yaratıyor

Avrupa’yı resesyon endişesi sardı: ’Faiz artırımları’ huzursuzluk yaratıyor

Resesyon endişelerine rağmen faizleri 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkaran Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararında oybirliğinin sağlanmadığı belirtildi. Banka içinde sıkılaşma patikası ve bilanço ile ilgili çatlaklar bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde enflasyon faiz artışlarına rağmen, Eylül'de çift haneye ulaşarak rekor tazeledi. Bu tarihi yükseliş, ECB'nin agresif faiz artışına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi. ECB perşembe günü bir kez daha 75 baz puan faiz artırımına gitti. Fakat yapılan faiz artırımlarının hızı ve bilanço küçültme konusu ECB'de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi.

Üyeler gelecekteki faiz artışlarına ilişkin işaret vermemeyi de tartıştı.

NÖTR FAİZE İLERLEME TARTIŞMASI

Bazı ECB üyelerinin "nötr faize ilerlemeye" yönelik bir değerlendirmenin metne konulmasını tartıştığını belirtirken bu görüşün "faiz artışında yavaşlama olarak yanlış anlaşılmaya yol açabileceği" endişeleri de dile getirildi.

ECB karar metninde gelecek toplantılarda faiz artışlarının süreceği belirtilirken artışların boyutuna dair bir sinyal verilmemişti.

BİLANÇO KÜÇÜLMESİ TARTIŞILACAK

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre ECB bilanço küçülmesi başlangıç tarihini aralık ayında açıklamayı planlamıyor.

Haber üzerine İtalyan 10 yıllık getirisi 33 baz puan gerileyerek yüzde 4'ün altına indi.

ECB Başkanı Christine Lagarde Aralık ayında üyelerin bilanço küçülmesini tartışacağını ve ana ilkeler üzerinde karar alınacağını bildirmişti.

LAGARDE: YAVAŞLAMA DERİNLEŞECEK

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ekonomik aktivitenin 3. çeyrekte önemli ölçüde yavaşladığını ve muhtemelen 4. çeyrekte ve 2023'ün 1. çeyrekte daha da yavaşlayacağını belirtmişti.

ECB'nin faiz kararını açıklamasının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Lagarde, "Bu yılın geri kalanında ve gelecek yılın başında daha fazla zayıflama bekliyoruz" dedi.

Lagarde, ekonomik büyüme görünümüne yönelik risklerin "açıkça aşağı yönlü" olduğunu belirtti. Ukrayna savaşına atıfta bulunan Lagarde, arz yönlü sıkıntıların daha da kötüleşebileceğini öngördü

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Avrupa'yı resesyon endişesi sardı: 'Faiz artırımları' huzursuzluk yaratıyor
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