Avrupa’yı resesyon endişesi sardı: ’Faiz artırımları’ huzursuzluk yaratıyor

Avro Bölgesi'nde enflasyon faiz artışlarına rağmen, Eylül'de çift haneye ulaşarak rekor tazeledi. Bu tarihi yükseliş, ECB'nin agresif faiz artışına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi. ECB perşembe günü bir kez daha 75 baz puan faiz artırımına gitti. Fakat yapılan faiz artırımlarının hızı ve bilanço küçültme konusu ECB'de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi.

Üyeler gelecekteki faiz artışlarına ilişkin işaret vermemeyi de tartıştı.