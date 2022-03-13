Avustralya’da 15.Türk Pazar Festivali’ne yoğun ilgi

Moreland Türk Derneği tarafından Melbourne'un en önemli turistik mekanlarından tarihi Queen Victoria Market'te organize edilen ve iki gün boyunca birçok etkinliğe sahne olan festivale on binlerce kişi katıldı.

Bu yıl 15'incisi gerçekleşen festivali ziyaret edenler, ebru sanatından hat sanatına, mehter marşlarından Türk sanat müziğine, halk oyunlarından davul şovlarına kadar çok sayıda etkinliği canlı izledi.

Ayrıca, Türk kahvesinden tatlılara, gözlemeden dönere, simit ve poğaçadan mantıya kadar Türk mutfağından çok sayıda lezzeti tatma imkanı buldu.