Avustralya’da dezenformasyona büyük cezalar yolda

Avustralya sosyal medyada yapılan dezenformasyona karşı daha ağır yaptırımlar için kolları sıvadı. Sektöre "zorunlu" standartlar getirecek olan yeni yasalar uyarınca dezenformasyonla mücadele edilemediği takdirde teknoloji devi şirketlere milyarlarca dolar para cezası kesilecek. Önerilen yasaya göre, Facebook, Google, Twitter, TikTok ve podcasting hizmetleri gibi platformların sahipleri yıllık küresel cirolarının yüzde 5'ine varan ceza ödeyecek. Avustralya İletişim ve Medya Kurumu'na da bir dizi yeni yetki verileceği belirtildi. Kurum sözcüsü tarafından AFP'ye verdiği demeçte, "Mevzuat kabul edilirse, dijital platformlardan bilgi almak, zorunlu endüstri kodlarını kaydetmek, uygulamak ve endüstri standartları oluşturmak için bir dizi yeni yetkiye sahip olacağız" denildi.Kurum bireysel gönderileri kaldırma veya yaptırım uygulama yetkisine sahip olmayacak. Bunun yerine platformlara, "ciddi zarara" neden olabilecek "yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı" içeriği kasıtlı olarak kaldırmadığı ve bunlarla mücadele etmediği için ceza verebilecek. Yeni kurallar, teknoloji devlerinin yıllık cirolarının yüzde beşine varan para cezaları ve blok içinde faaliyet göstermeleri konusunda doğrudan yasaklarla karşı karşıya kalabilecekleri Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmesi beklenen mevzuatın bir benzeri olarak tasarlandı. Teknoloji firmaları Avustralya pazarından çekilme tehditlerinde bulunsa da şimdiye kadar böyle bir durum gerçekleşmiş değil. Yasa tasarısı, 2021'de başlatılan, ancak sınırlı bir etkiye sahip olan kuralları güçlendirmeyi amaçlıyor.