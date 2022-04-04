Avusturya seralarının gübresi Kayseri’den

Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan ve Viyana'da yaşayan güzellik uzmanı Şükran Çimen Fidan, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kayseri'de deneme amaçlı solucan gübresi üretimine başladı. Önceleri az üretim yapan Fidan, Avusturya'daki sera sahipleriyle anlaşma yapınca üretimini artırdı. Avusturya'nın çeşitli şehirlerinde bulunan çiçek ve sebze seralarına ihracat yapmaya başlayan Şükran Çimen Fidan, kısa sürede 40 ton gübre ihraç etti.

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUM"

Solucan gübresinin kimyasal gübreden çok daha verimli olduğunu belirten Şükran Çimen Fidan, Avusturya'da artan talep üzerine kapasiteyi artırma kararı aldığını söyledi. Solucan gübresi üretiminin masrafsız bir iş olduğunu belirten Şükran Çimen Fidan; "Solucan gübresi milyonlarca maaşsız, sigortasız, solucan işçilerle üretilen bir gübre. Siz sadece uygun ortamı oluşturuyorsunuz, gerisini solucanlar hallediyor. Hayvan gübresi toprağa yüzde 7 katkı sağlarken solucan gübresi yüzde 100 katkı sağlıyor. Avrupa'da solucan gübresi büyük talep görüyor. Avusturya'daki çiçek ve sebze saralarına gübre yetiştiremiyorum. Önceleri düşük kapasiteyle başladığım solucan gübresi üretimini yoğun talep üzerine artırdım" diye konuştu.

"MAAŞSIZ, SİGORTASIZ MİLYONLARCA İŞÇİM VAR"

Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda deneme üretimi ile solucan gübresi üretim tesisi kuran Şükran Fidan, solucan gübresiyle patlıcan, domates, biber gibi günlük kullanılan sebzelerde ve diğer tarla mahsullerinde yüzde 100 verim artışı olduğunu belirtti. Kayısı, armut ve şeftali ağaçlarındaki yaprak böceklenmesinin de önlendiğini kaydeden Fidan, "Türkiye'de Çay-Kur da kısmi olarak organik solucan gübresi ile üretime başladı. Bu sektör kısa zamanda büyüyen ve çok kazandıran bir sektör haline geldi. Deneme üretimi ile başladığım solucan gübresi üretiminde şu anda ihracat yapan bir tesis sahibi oldum. Az bir sermaye ile kısa zamanda çok kazanmak mümkün. Ayrıca tamamen organik solucan gübresi ile üretilen ürünler normalden daha iri ve çok daha lezzetli oluyor" dedi.

ÜRETİMİ KOLAY MASRAFI YOK

Solucan gübresi üretiminin çok kolay olduğunu belirten Şükran Çimen Fidan, solucanların tatlı dışında her şeyi yediğini söyledi. Solucanların evsel atık, çay ve kahve telvesi, yumurta kabuğu ve çürük meyve sebze de yediğini belirten Şükran Çimen Fidan; "Solucanlar karın tokluğuna size para kazandırıyor. Hayvancılık yapan herkes bunu çok basit yapabilir. Meyveyi dikerken dibine atılan 1 kiloluk solucan gübresi ağacı iki yaş birden geliştiriyor. Solucan gübresi içindeki 32 enzimi dışkısına verdiği için toprağa yüzde yüz katkı sağlıyor. Sebze ve ağaçlarda başka gübreye gerek kalmıyor. Tatlı hariç insan ne yiyorsa solucanlarda onları yiyor. Bahçe işlerini seven ve uğraşan herkes, solucan gübresini kendisi üretebilir. Çünkü kısa zamanda gerçekten yüksek bir kazanç sağlanabilecek bir uğraş. Herkes evinde bir kasa içerisinde bile bu solucan gübresini yetiştirebilir" diye konuştu.