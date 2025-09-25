AXA Türkiye Van temsilciliği açıldı

AXA Türkiye, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Van'da yeni bir temsilcilik açtı. Bölgedeki acente ve müşteri ağını güçlendirmeyi amaçlayan şirket, Van temsilciliği ile yerel pazara daha yakın olmayı, acenteleri ve müşterileriyle daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. Van temsilciliği, AXA'nın bölgesel yönetim modelinin bir parçası olarak, değişen yerel ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin çözümler sunma kapasitesini artıracak. Temsilcilik sayesinde bölgesel operasyonların daha çevik yönetilmesi sağlanırken, müşteri memnuniyetinin artırılması yönünde de önemli bir adım atılmış olacak. AXA Türkiye, yeni ofisle acente, broker ve banka gibi tüm paydaşlarıyla daha güçlü bir iş birliği hedefleyerek, hizmet kalitesini artırmayı ve sigorta hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Bölgenin stratejik önemini dikkate alarak hareket eden şirket, açtığı yeni temsilciliği ile bölge ekonomisine katkı sunmayı da hedefliyor.

BÜYÜME VİZYONU

AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, açılışta yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu: "Van'da açtığımız bu yeni temsilcilik, yalnızca bir ofis açılışı değil, AXA Türkiye'nin bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. Bölgenin potansiyeline inanıyor, bu potansiyeli iş ortaklarımızla birlikte büyütmeyi hedefliyoruz. Yeni temsilciliğimiz sayesinde acentelerimize daha yakın olacak onların ihtiyaçlarına yerinde ve daha hızlı çözümler sunabileceğiz. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize güvenilir ve erişilebilir sigortacılık anlayışımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu yeni temsilciliğimizin açılışı, AXA Türkiye'nin ülkenin dört bir yanına sadece sigorta ürünü değil, aynı zamanda güven, dayanışma ve gelecek sunma kararlılığının bir göstergesidir."