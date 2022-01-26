Axa’nın raporuna göre COVID-19 kadınların yaşamını daha çok etkiliyor

Axa
, Şok dalgası: COVID-19'un Uzun Vadeli Sağlık Etkileri adlı raporunu yayınladı. Pandeminin insan sağlığına olan uzun vadeli etkilerinin incelendiği raporda; COVID- 19'un bireylerde yarattığı endişe ve stres nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemleri, doktora gitme eğilimlerinde yaşanan değişikliklere yer veriliyor. Rapor, Axa'nın Ipsos
ile ortaklaşa olarak yürüttüğü anket kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerinden 14 ülkede farklı sosyoekonomik kesimlerden 14 bin kişi ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilere dayanıyor. Dünya çapında insanların üçte birinden fazlasının (%34) COVID-19 ile sağlıklarının kötüye gittiğini belirten raporda öne çıkardığı bulgular arasında en başta dünya ölçeğinde COVID-19 vakalarının haftada 5,25 milyonu aşması yer alıyor. Rapor pandemiden kadınların erkeklere göre daha çok etkilendiğini de ortaya koydu. Katılımcılar özellikle evden çalışma sırasında iş yaşam dengesini sağlayamamanın stresini yaşıyor. Pandemide yaşanan yorgunluk, stres ve uyku problemleri uzun vadede kişilerin sağlığı için tehlike teşkil ediyor. Stres ve endişe nedeniyle ortaya çıkan kas problemleri, nörolojik hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, eklem ve diş hastalıkları gibi hastalıklarda ise gözle görülür bir artış söz konusuyken %45'lik bir kesim ise pandemiyle birlikte zindelik düzeyinin bozulduğunu dile getiriyor.