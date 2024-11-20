Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı sunan ayakkabı sektörü Antalya'da buluştu. EKS Fuarcılık ve Ata Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenen Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı çok sayıda ülkeden yaklaşık 450 ziyaretçiyi, 50 Türk ayakkabı üreticisi firma ile buluşturdu. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarı Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna başta olmak üzere toplamda 40 ülkeden yabancı satın almacı ziyaret ediyor.EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, maliyet artışları nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini, üretici firmaların ise buna karşın her şartta ihracat için mücadele ettiğini söyledi. Demir, "Türkiye'de yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hacme ulaşan ayakkabı endüstrisi, yıllık 550 milyon çiftle Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı. Bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuara Hilal Gökçe isimli kadın girişimcinin iki yılda geliştirdiği, tabanında kuvars kristal taşların yer aldığı sandalet ve terlik serisi damgasını vurdu. Hilal Gökçe, kısa ve orta vadedeki hedeflerini şu cümlelerle aktardı: "Stonyx ürünleri refleksoloji ve litoterapi ilminden faydalanarak hazırlandı. Refleksoloji insan vücudundaki organların, el ve ayaklarda sonlanan sinir uçlarına bası uygulayarak çeşitli rahatsızlıklara yönelik destek tedavi sağlayan tamamlayıcı bir tıp metodu. Çin ve Hindistan'da geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan refleksoloji şu anda tüm dünyada alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Kaslarda kasılma, kan basıncında yükselme, uyku problemleri baş ağrısı sindirim sorunları ve benzeri birçok etki strese bağlı olarak ortaya çıkıyor."