Ayaş domatesi, AB tescili için son aşamada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamada geçen ocak ayında başlatılan Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) AB Komisyonu'na 12 coğrafi işaret başvurusu yapıldığını belirtti. Başvurulardan Ayaş domatesinin tescili için son aşamaya gelindiğini kaydeden Kacır, "AB Resmi Gazetesi'nde 3 ay sürecek ilan aşamasının tamamlanmasıyla tescil edilecek olan Başkentimizin en özel tarım ürünlerinden Ayaş domatesi, AB'de tescilli coğrafi işaretlerimiz arasında yerini alacak. Coğrafi işaretlerimizin uluslararası düzeyde tescili için tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



'COĞRAFİ İŞARETLERİMİZİN SAYISI 15'E YÜKSELECEK'



Mevcut durum itibarıyla Türkiye'nin AB nezdinde 13 tescilli coğrafi işareti bulunduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti: "İlan aşamasında olan Milas yağlı zeytininin itiraz süresi 16 Ağustos'ta, Ayaş domatesinin itiraz süresi 4 Kasım'da sona erecek. 2023 bitmeden AB'de tescilli coğrafi işaretlerimizin sayısı 15'e yükselecek." Türkiye'nin AB'de tescilli Antakya künefesi, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Suruç narı ve Taşköprü sarımsağı coğrafi işaretlerinin yanı sıra ilan aşamasında olan 2 ve inceleme süreçleri devam eden 42 coğrafi işaret başvurusu bulunuyor.