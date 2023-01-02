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Giriş Tarihi: 2.1.2023 17:10

Ayasofya Camii'ni 2022'de 13 milyon 635 bin 229 ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'ni 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

DHA
Ayasofya Camii’ni 2022’de 13 milyon 635 bin 229 ziyaret etti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul'umuzun gözbebeği Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'miz 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 ziyaretçi ağırladı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ay ay Ayasofya Camii'ne gelen kişi sayısını ise şöyle belirtti:

Ocak ayında 496 bin 148, Şubat ayında 523 bin 590, Mart ayında 592 bin 912, Nisan ayında 979 bin 615, Mayıs ayında 1.477.947, Haziran 1.616.017, Temmuz 1.894.508, Ağustos 1.670.522, Eylül 1 milyon 162 bin 995, Ekim ayında 1 milyon 370 bin 736, Kasım ayında 1 milyon 18 bin 318, Aralık ayında ise 831 bin 921 kişi.

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Ayasofya Camii'ni 2022'de 13 milyon 635 bin 229 ziyaret etti
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