Ayçiçeği hasadı yüksek rekolte beklentisiyle başladı

Türkiye'nin yağlı tohum üretiminde ilk sırada yer alan ve yağ sanayisinin de en önemli hammaddesi olan ayçiçeğinde Çukurova bölgesindeki hasat yüksek rekolte beklentisi ile başladı. İlkbaharda yağışların yeterli ve düzenli olması sebebiyle ayçiçeğinde bu yıl yüksek verim ve rekolte bekleniyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Kaşobası Mahallesinde kıraç arazilerde başlayan ayçiçeği hasadını yerinde inceleyen Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, geçen yıl il genelinde 740 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini ve 223 bin ton rekolte elde edildiğini belirterek bu yıl ilkbaharın sonlarında başlayan ve Haziran ayında da devam eden yağışların rekolte ve kaliteye olumlu etki yaptığını ifade etti.

Ayçiçeğinin ham yağ üretiminde Türkiye'nin en önemli sanayi ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Tekin, "Adana'da ayçiçeği üretimi özellikle susuz tarım yapılan bölgelerde girdi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle öne çıkmaktadır. Adana yaklaşık 250 bin tonluk üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 10'luk kısmını üretmekte ve 5. sırada yer almaktadır. Bu yıl ilimizde 750 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Bahar yağışlarının düzenli ve bol olmasıyla dekara 300 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz. Bu da rekoltemizin 250 bin ton civarında olması demek. Rekolte beklentimiz yüksek" dedi.

Tarlasında ayçiçek hasadı yapılan üretici Osman Arık (42) ise ve 22 yıldır tarımla uğraştığını ifade ederek, "Bu yıl 80 dekar civarında ayçiçek ekimi yaptım. Geçen yıl 200-230 kilogram dekara verim aldık. Bu yıl olumlu hava şartları sebebiyle verimin 300-350 kilogram olmasını bekliyoruz. Geçen yıl ayçiçeğimizi 12 liradan sattık. Bu yıl da 25-16 lira gibi bir fiyat beklentimiz var. Bakanlığımızın açıklayacağı ayçiçeği alım fiyatı ile bizleri mağdur etmeyeceğini umuyoruz" diye konuştu.