Ayçiçeği yağı yüklü gemiler yola çıktı

Ukrayna ve Rusya
arasında devam eden savaş nedeniyle sekteye uğrayan ayçiçek yağı tedariki konusunda iyi haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dün akşam saatlerinde Rusya'nın Yeisk Limanı
'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü geminin Kerch Kanalı
'nı geçerek seyre başladığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu geminin 15 Mart'ta Mersin
'de olmasının beklendiğini bildirdi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Rostov Limanı
'ndan kalkan ayçiçeği yağı yüklü üç geminin ise 17 Mart'ta ülkemizde olması bekleniyor. Söz konusu gemilerin Türkiye
'ye ulaşmasıyla birlikte yağ konusunda yapılan manipülasyonlar da son bulacak.
FİYAT DÜŞECEK
TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç
, son günlerde yapılan manipülasyonlarla fiyatları bir anda iki katına çıkan ayçiçeği yağında herhangi bir telaşa gerek bulunmadığını belirterek, "Gemilerde bekleyen yağ Türkiye'ye geldiğinde 5 litre yağ fiyatı bir anda 120-130 lira seviyesine çekilecek" dedi.
İHRACATA YASAK GETİRİLDİ
RUSYA'NIN Ukrayna'ya askeri müdahalesi, Türkiye'de ayçiçek yağında arz sorununa neden olurken ayçiçek yağı ihracatı yasaklandı. Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ kapsamında ayçiçek yağının yanı sıra soya yağı, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı ve margarin ihracatı da durduruldu. Daha önce de zeytinyağı, kırımızı mercimek ve fasulye ürünleri ihracatı yasaklanmıştı.