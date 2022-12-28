Aydem Enerji, 14 şirketiyle "Harika İş Yeri" sertifikası almaya hak kazandı

Aydem Enerji şirketinden yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren "Great Place to Work" Enstitüsü'nün yürüttüğü ankete katıldı.

Türkiye genelinde 5 milyondan fazla kişiye elektrik hizmetini ulaştıran Aydem Enerji, söz konusu ankette 14 şirketiyle "Harika İş Yeri" sertifikasını almaya hak kazandı.

"BAŞARILARIMIZI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAKTAN MUTLUYUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, bu yıl sürdürülebilirliğe odaklandıklarını ve başarılarını da sürdürülebilir hale getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

2022'nin, salgın ile gelen büyük değişimi yönetmek ve katma değerli projelere odaklanmak üzerine yoğunlaştıkları bir yıl olduğuna dikkati çeken İslamoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışma şekillerimizdeki değişiklikler ve bunların şirketlerimizdeki yansıması, öncelikli konularımız olmaya devam etti. Üst üste üçüncü kez Great Place to Work tarafından harika bir iş yeri olarak sertifikalandırılmamız, tam 14 grup şirketimizin belgelendirmeye hak kazanması, hayata geçirdiğimiz projelerin takdir gördüğünü bizlere en güzel şekliyle gösteriyor."

AYDEM 2023'TE ÇALIŞAN SAYISINI YÜZDE 15 ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

İslamoğlu, 2022'nin istihdam açısından da değer yarattıkları bir sene olduğuna işaret ederek bu yıl 2 bin 690 yeni istihdam sağladıklarını ve toplam çalışan sayılarının 12 bin 350 kişiye ulaştığını aktardı.

Fatih İslamoğlu, 2023 sonunda hedeflerinin çalışan sayısını yüzde 15 artırmak ve kurum kültürünü zenginleştirmek olduğunu da paylaştı.