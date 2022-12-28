Ayder’e araçla giriş olmayacak

Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Bölgede çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Altyapı ve Kentsel dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Yeni bir Ayder hayalimiz var. Yayaların rahatlıkla dolaşabildiği, insanların temiz havada temiz suyun içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde tatillerini yapabildikleri, eğlenebildikleri, dinlenebildikleri bir bölge hayalindeyiz. Artık trafik olmayacak, egzoz dumanı olmayacak. Rahat rahat gezip, koşabilen çocuklarımızla beraber bir tatil dünyası olacak" dedi.1.150 metreküp biyolojik su arıtması gerçekleştiren Ayder Su Arıtma Tesisi'ni inceleyen Gürgen, çalışmaları değerlendirerek otopark, termal otel, yapımı tamamlanan apart ve otellerle iligili bilgi verdi. Ayder'deki en önemli sorunu çözecek otopark inşaatının devam ettiğine değinen Gürgen, şöyle konuştu: "İki yolun arasına TOKİ'nin sığdırdığı 1.650 araçlık bir otoparkımız mühendislik harikası. Belediyenin işleteceği otopark, Ayder'e araç girişinin önüne geçecek. Vatandaşlarımız geldiğinde arabasını otoparka bırakacak. Onları elektrikli araçlarla Ayder'in içerisine taşıyacağız. Ayder yürüyerek gezebileceğiniz bir bölge olacak." Yatırımı devam eden termal oteli Ayder'deki işletmeciler için yaptıklarına dikkati çeken Vedad Gürgen, "Gözü rahatsız eden, imar planına uygun olmayan tesisleri kaldırıp, oradaki tesisi tek başına kullanılabilecek, altında termali, toplantı salonlar, restoranları olan 80 odalı bir tesis haline getirdik. Bu otel de tamamıyla Ayder'deki işletmecilerimizin hizmetine verilecek" değerlendirmesinde bulundu.Çalışmaların son aşamaya geldiğine işaret eden Gürgen, "Tahmin ediyorum termal otel haziranda kullanıma açılacak. Bölgede ilk teslimatları yapılmış olan işletmeler ise oteller ve apart bölgesi oldu. Bugün buradaki otelleri ve apartların tamamının, vatandaşlarımızla anlaşmak suretiyle, eski apartlarını ve otellerini yıkarak teslimatlarını yapıyoruz" dedi.