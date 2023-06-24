Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 1 saat düşecek

'HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİNDE AVRUPA'DA 6, DÜNYADA DA 8. ÜLKEYİZ'

Gece gündüz bu davaya hizmet etmekle yükümlü olduklarını aktaran Uraloğlu, "AK Parti 21 yılda esasında 30, 40, 50 belki 100 yılda yapılabilecek olan birçok hizmeti yaptı. Hep beraber yolumuza devam ettik. Ama bundan sonra artık çıta iyice daha yükseğe çıktı. Önemli projelerimiz var. Onları da inşallah bu süreçte hep beraber takip edeceğiz, yürüteceğiz ve milletimizin hizmetine inşallah sunmuş olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde 21 yılda yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret ederek, otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını, hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'da 6, dünyada da 8. ülke olduklarını aktardı.

"26 HAVALİMANINI 57'YE, 149 OLAN LİMAN SAYIMIZI 217'YE, 37 OLAN TERSANE SAYIMIZI DA 84'E ÇIKARDIK"

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşımı sağladıklarını bildiren Uraloğlu, "Hava yoluna baktığımızda gerçekten halkın yolu haline getirmiş olduk. 26 havalimanını toplam 57'ye çıkardık. 3 tane havalimanımızın çalışmaları da devam etmektedir. Yine dış hatlarda 130 ülkede 342 noktaya uçuyoruz. Bu anlamda da dünya lideriyiz. 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı da 84'e çıkardık."

Uraloğlu, Aydın'a da önemli yatırımlar yaptıklarına dikkati çekerek, kente 21 yılda sadece kara yollarına yaklaşık 26 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 380 kilometreye çıkardıklarını dile getirdi.

Bugün yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nu da ziyaret edeceklerini belirten Uraloğlu, yolun açılmasıyla 2 saat 15 dakika olan ulaşım süresinin 1 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti.