Aydın rekor kırdı! 2022’de 3 milyon 200 bin turist ağırlandı

Aydın'ın 2022 yılı turizm sezonu Kuşadası'ndaki otelde düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirildi. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden ve Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın katıldı. Toplantıda Aydın'ın, 2022 yılında 3 milyon 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak kendi rekorunu kırdığı belirtildi. 1 milyon 145 bin nüfusu sahip olan Aydın'a, 2021 yılına göre 1 milyon 200 bin daha fazla turist geldiği açıklandı. Nüfusunun 3 katına yakın turistin geldiği Aydın'da otellerin dolduğu kaydedildi. 3 milyon 200 bin turistin ekonomiye katkısının ise 2,5 milyar doların üzerinde olduğu vurgulandı.



'BEKLENENİN ÜSTÜNDE TURİST SAYISINA ULAŞTIK'



İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Türkiye turizmde bir şampiyonlar ligi oyuncusu. Özellikle bakanımızın turizm duayeni olması ve yüksek bir deneyimin getirdiği avantajla birlikte pandemi döneminde güvenli turizm sertifika süreciyle dünya turizmine de örnek bir modeli ortaya koyduk. Pandemi döneminden sonra yaşananlar özellikle Aydın bölgemizde beklediğimizin de üstünde muhteşem bir performans ortaya koymayı başardık. 2021 yılında 2 milyon turist ziyaretçi ağırlamıştık. Bu aydın tarihinin rekoruydu. 2022 yılında bakanımızın Türkiye'de 51 milyon 500 bin revize ettiği hedefi biz Aydın'da 3 milyon olarak revize etmiştik. 2022 yılı sonu itibariyle 3 milyon 200 bin ziyaretçiyi Aydın'da ağırladık. Çok şükür Aydın'da tarihi rekoru da kırmış olduk. Bu rakamlar tüm oteller ve limandan alınan resmi girişlerin toplamı. Dolaysıyla ortaya çıkan bu rakam tüm sektör paydaşlarımızın otel sahiplerimizin, acente ve rehberlerimizin yüzünü de güldürdü. Ekonomik katkıda da son derece doyurucu bir skor oldu. 2,5 milyar doların üzerinde bir ekonomik katma değer elde edildi. Turizm sektörü olarak üretmeyi başardık. 2022 yılını tamamlarken mutlu tabloyu ortaya koyup 2023'te yeni rekorlara yelken açacağız" dedi.



'TURİZİMCİNİN NEFES ALDIĞI YIL OLDU'



Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden ise "2022 yılında gayet güzel bir sezon geçirdik. Geçmiş yıllarda yaşanan tüm olumsuzluklardan sonra turizmcinin nefes aldığı başarılı bir yıl geçirdik. Ukrayna-Rusya savaşı bizi biraz tedirgin etti. Yoksa nisan, mayıs aylarında sezona çok güzel başlıyorduk. Savaş nedeniyle bu iki ay biraz sıkıntılı oldu. Haziran ayından itibaren çok iyi bir sezon geçirdik. 2019 yılını baz alarak, 'İyi bir sezonu geçirdik' diyorduk ancak 2019 yılı rakamlarını üzerine birçok tesisimiz çıktı. Gerek kişi başı harcama gerek turist sayısı ve ciro anlamında çok güzel bir sezon oldu. Yılbaşında da açık olan otellerin hemen hemen hepsi doldu. Alman, Belçikalı kısmen de Hollandalı, Bulgar ve yerli turist var" diye konuştu.



Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın da "Bu sene turist rehberleri olarak yorulduk ama bu tatlı bir yorgunluktu. Bu yorgunluktan dolayı çok mutluyuz. 2 yıl pandeminin verdiği boşlukta ne yazık ki düzgün bir şekilde çalışamamıştık. Bunun sonucunda bu seneki yoğunluk bizi gerçekten çok mutlu etti. Rehberlerimiz doluydu. Aydın Turist Rehberleri Odası'nda 750 üyemiz var. Bu 750 rehberin dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Türkiye'nin birçok yerinden arkadaşlarımız geldi. Aydın'da onlarda çalışma şansı buldu" dedi.