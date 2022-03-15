Aydın ve Sivas’ta ayçiçeği sevinci

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Aydın
Efeler, Aydın Köşk, Aydın Sultanhisar, Aydın Yenipazar
, Karabük
Eskipazar, Kütahya Domaniç
ve Sivas Hafik
havzalarında desteklenecek ürünlerin arasına geçen hafta ayçiçeği de alındı. Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçilerin karardan mutlu olduğunu belirterek, "Ayçiçeğine yönlendirme yapmasaydık tarlalar boş kalacaktı. Hem Aydın tarımına, hem de ülke tarımına katkımız oldu" dedi.
MAĞDURİYET GİDERİLDİ
Kendirlioğlu, "Ayçiçeğine kg başına 50 kuruşluk bir prim var. Çiftçilerimiz bu prime hak kazanmış oldular. Çiftçilerimizin mağduriyeti söz konusuydu. Mağduriyet giderildi. Çiftçilerimiz karardan mutlu. Çiftçilerimiz bu teşvikten faydalanabilmeleri için 31 Mart'a kadar ayçiçek müstahsil makbuzlarını tarım ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor" diye konuştu.
SİVAS'TA 8 BİN DÖNÜM EKIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Sivas'ta da sevinçle karşılandı. Destek alan 4 ildeki 7 bölgeden biri olan Hafik havzasına bu yıl ilk kez 8 bin dönüm ayçiçeği ekeceklerini belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetinkaya, "Ayçiçeğinin desteklenen ürünler listesine dahil edilmesi çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bu yıl 8 bin dönüm ayçiçeği ekeceğiz. Tohumun yüzde 75'i bize hibe olarak verilecek. Artı mazot ve gübre desteği verilecek" diye konuştu.