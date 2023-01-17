Aydın’da 2022 yılında 17 bin 269 aileye Aile Destek Programı ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yürütülen destek programları aralıksız devam ediyor. Aile Destek Programı çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-bin 250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesi gerçekleştiriyor. Buna göre Aydın'da 2022 yılında 17 bin 269 haneye Aile Destek Programı dahilinde ödeme gerçekleştirildi.



Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ulusal hane ziyaretleri çerçevesinde de Aydın'da 2022 yılında 15 bin 533 haneye misafir olunarak, hem bakanlığın hizmet modelleri hakkında bilgi verirken ihtiyaç duyulan hanelere uygun modeller ile refah düzeylerini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.