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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Aydınlı Grup’tan iki yeni yatırım

Aydınlı Grup’tan iki yeni yatırım
3 kıta ve 44 ülkede yer alan mağazalarıyla, başta Türkiye olmak üzere yakın coğrafyanın en büyük hazır giyim perakendecilerinden biri olan Aydınlı Grup, iki büyük yatırıma imza attı. İstanbul Silivri'de faaliyete başlayan Üretim Merkezi ve Hadımköy'de yer alan Lojistik Merkezi ile Aydınlı Grup, üretim ve dağıtım süreçlerinin yönetiminde yüksek verimliliği hedefliyor. Yaklaşık 400 çalışanın istihdam edildiği 18 bin metrekare alana sahip üretim merkezinde gömlek, ceket ve pantolon üretimi gerçekleşiyor. Son teknolojik donanıma sahip altyapısıyla Hadımköy Lojistik Merkezi ise 35 bin 195 metrekarede hizmet vermeye başladı.
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Aydınlı Grup’tan iki yeni yatırım
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