Aygün Grup’tan Belek’e 200 milyon euroluk otel yatırımı

TÜRK turizm sektörünün liderleri arasında yer alan Aygün Şirketler Grubu, pandemiye rağmen yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar İstanbul, Antalya, Bodrum ve Berlin'de olmak üzere toplam 13 otelle hizmet veren grup, yeni yatırımı Cullinan Belek'i sektöre kazandırdı. Şirketin 200 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği proje, haziranda misafirlerini ağırlamaya başlayacak. 170 bin metrekare alan üzerine konumlanan Cullinan Belek, 10'u villa olmak üzere 600 odadan oluşyor. Lüks segmentte hizmet verecek olan otelde, 36 delikli golf sahası da bulunuyor.



YATAK SAYISI 11 BİNİ AŞIYOR

Uzun yıllardır Türk turizm sektörüne hizmet verdiklerine dikkat çeken Aygün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, "Sektörümüz tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçti. Bu dönemde tüm sınırlar kapandı, işletmeler durdu. Ülkeler çok zor bir sınav verdi. Ancak biz bu zorlu sürece rağmen yatırımlarımızı durdurmadık. Hem ülkemize hem de sektöre olan inancımızı koruduk. Grubumuzun en özel projelerinden biri olan Cullinan Belek'i 200 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdik" dedi. Aygün Şirketler Grubu olarak İstanbul, Antalya, Bodrum ve Berlin'de toplam 13 otellerinin bulunduğunu anlatan Aygün, "10 bin 188 yatak kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Yeni yatırımla birlikte yatak kapasitemiz 11 bin 388'e çıkacak" ifadelerini kullandı.



İKİ BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Cullinan Belek'in lüks segmentte konumlandırıldığına dikkat çeken Aygün, "Turizmde yeni bir dönem başladı. Misafirlerimiz kişiselleştirilmiş tatil denemeyi istiyor. Biz de buradan yola çıkarak çok özel bir konsept geliştirdik" diye konuştu. Otelin inşaatında 7 bin kişinin çalıştığını anlatan Aygün, hali hazırda otelde 2 bin kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Otelde 36 delikli golf sahasının bulunduğunu aktaran Aygün, şunları anlattı: "Golf turizmi ile otelimize 12 ay boyunca misafir çekeceğiz. Yeni açılıyor olmamıza rağmen yaz sezonu için yüzde 80 rezervasyon talebi geldi."