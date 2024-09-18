Aylık 300 milyon TL’lik yumurta çöpe gidiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yumurtaya ilişkin tebliğ taslağına göre yumurtanın raf ömrü için artık "son tüketim tarihi" yerine "tavsiye edilen tüketim tarihi" yazılacak. Düzenleme ile aylık 100 milyon adet yumurtanın çöpe gitmesi önlenecek. 300 milyon TL'lik bir israfın önüne geçilecek. YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'de aylık 2 milyar adet yumurta üretimi olduğunu belirterek, "Bu son tüketim tarihi ifadesi nedeniyle aylık 100 milyon adet yumurta çöpe gidiyor. Bunun rakamsal karşılığı ise 300 milyon TL" dedi. Bu israfın daha çok evlerde yapıldığını anlatan Afyon, "İnsanlar marketten alıp geldiği ve buzdolabında muhafaza ettiği yumurtayı, üzerinde yazılan son tüketim tarihi yazısı nedeniyle çöpe atıyor. Oysaki yumurta artı-eksi 6 derece muhafaza koşulu sağlandığı sürece 50-60 güne kadar rahatlıkla tüketilebilir" diye konuştu.Düzenleme ile evdeki israfın önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlatan Afyon, "Üretim tarihinden itibaren marketlerde 28 gün koşulu devam ediyor. Yani 29'uncu gün o ürün raftan kaldırılacak. Ancak diyelim ki yumurta ayın 1'ünde üretildi. Tavsiye edilen tüketim tarihi de bu durumda 28'i. Ve siz yumurtayı ayın 20'sinde aldınız. Bunu buzdolabına koydunuz. 28'inde atmanıza gerek yok çünkü uygun saklama koşulunda tutuyorsunuz. Suudi Arabistan, Dubai gibi ülkelerde soğuk zincir korunduğu için yumurta 90 güne kadar satılabiliyor" ifadelerini kullandı.