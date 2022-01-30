Giriş Tarihi: 31.1.2022

Aynes yeni pazarlarla ihracatını artıracak

İhracatta büyüme hamlesi başlatan Aynes, geçen yıl 30’a yakın ülkeye ihracat yaptı. Uzakdoğu pazarındaki talebi de yakın takibe aldıklarını söyleyen CEO Murat Hocalar, “Yerel alışkanlıklara göre ürün geliştiriyoruz” dedi