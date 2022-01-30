Aynes yeni pazarlarla ihracatını artıracak

İhracatın ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimi için çok önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Aynes CEO'su Murat Hocalar, İhracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde izlenecek başarılı reformlar ile ekonomimizin lokomotifinin mal ve hizmet ihracatı olacağını düşünüyorum. 'Sürdürülebilir İhracat Artışının Sağlanması' vizyonu çerçevesinde bu uzun yolun sonunda Türkiye ve tüm şirketler hak ettiği noktaya da ulaşmış olacaktır. Türkiye, küresel ticarette yaşan gelişmeleri yakından takip etmekte trendleri izleyen değil, belirleyen bir ülke olma yolunda ilerlemektedir" diye konuştu. Aynes olarak bu güne kadar elde ettikleri çok sayıda başarının yanında, henüz yolun başında olduklarını söyleyen Hocalar, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracatına odaklandıklarını kaydetti. İhracat Stratejisi ve Eylem Planlarını, farklılaşmış ürünlerle inovasyon, Ar-Ge ve etkin satış üzerine kurduklarını hatırlatan Hocalar, "2021 yılında 30'a yakın ülkede ihracat faaliyetlerimizi sürdürdük. Dış satışımızı 2021 yılında ikiye katlayarak 20 milyon dolara çıkarmış bulunuyoruz. Bu artış ihracat ekibimizin yoğun çabaları ile AB
ülkelerinin ardından Çin
'e ihracat izni alınmasıyla yapılan sevkıyatlarla gerçekleştirildi. KKTC
'de oluşturduğumuz bayilik ağı da rakamlara yansıdı. Bangladeş
, Vietnam
, Irak
ve Orta doğu
ülkelerine toz grubu ve ıslak ürün ihracatımız ile pazarda yerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
25 MİLYON DOLARLIK HEDEF
2019 yılından bu yana hedeflerinin sürdürülebilir ihracat artışını gerçekleştirmek olduğuna işaret eden Hocalar, şunları kaydetti: "2022 yılında 'Anadolu Lezzetini' dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz. Aynes markalı ürünlerimizin sunduğu kalite ve çeşitlilik ile tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlayarak, hizmet verdiğimiz bölgenin damak zevkine uygun ürün geliştirme çalışmalarımızı da artıracağız. 2022'de 25 milyon dolar ciro hedefi ile var olduğumuz pazarların yanına yeni ülke bayilikleri vererek özellikle peynir grubunda satış ciromuzu attırmayı hedefliyoruz. Bio Fonksiyonel Ürünler ile yine Ortadoğu
'da ve üst gelir grubu pazarlarda iş ortaklıkları yaparak büyümeyi planlıyoruz."
UZAKDOĞU'YU TAKİBE ALDI
Çin, Malezya, Tayland, Endonezya gibi uzak pazarlarda hızla artan süt ürünleri tüketimlerine cevap verecek şekilde pazar ve ürün araştırmalarını yürüttüklerini ifade eden Murat Hocalar, yerel alışkanlıklara göre ürün geliştirdiklerini söyledi. Özellikle Uzakdoğu mutfağına uygun Hotel-Restoran kanalı ihtiyaçlarına cevap verecek ürünlere odaklandıklarını anlatan Hocalar, "Rusya, Gürcistan, Irak gibi sınır komşumuz pazarlarda 2022 yılında pandeminin etkisini azalmasıyla beraber daha hızlı büyümek için fırsatlar oluşmaya başladı. Yeni ekonomik modelde ihracatçılara daha fazla destek ile yeni fuarlar ve ikili görüşmeleri artırarak müşteri portföyümüzü geliştireceğiz" değerlendirmesini yaptı.