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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek

Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Ticaret Bakanlığı, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırladı. Buna göre, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, aynı taşınmaza ilişkin farklı fiyatlarla ilan girişi yapamayacak. Kurala aykırı şekilde verilen ilanlara yönelik ilgili kanunlarda bulunan suçun niteliğine göre farklı miktarlarda para cezaları uygulanacak. Uygulamayla spekülatif fiyat artışlarının ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

MESLEKİ YETERLİLİK
İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulan taslak kapsamında, taşınmaz ticaretinde faaliyet gösteren emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için talep edilen şartlarda düzenleme yapılacak. Buna göre, gerekli diğer koşulları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamayan emlak işletmelerinin yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçmek ve sıkıntıları gidermek amacıyla mesleki deneyim şartı kaldırılacak.
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Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
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