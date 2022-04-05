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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:35

Az miktarlarda avlanan hamsi kilogramı 60 liradan alıcı buluyor

AA
Az miktarlarda avlanan hamsi kilogramı 60 liradan alıcı buluyor

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağlarına takılan az miktardaki hamsi, tezgahlarda kilogramı 60 liradan satışa sunuluyor.

Karadenizli balıkçıların 15 Nisan'da sona erecek balık sezonu öncesi av mesaisi devam ediyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar, limana hamsi, mezgit ve barbunya avlayarak dönüyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, balık avı sezonunun bitmesine çok kısa zaman kaldığını söyledi.

Küçük tekneleriyle denize açılan balıkçıların dip ağlarına hamsi, mezgit ve barbunya gibi balık türlerinin takılmaya devam ettiğini anlatan Tuncer, "Sezon bitimine kadar böyle sürmesini umut ediyoruz. Az miktarda da olsa balık avlanmaya devam ediliyor." dedi.

Balıkçı Mert Kanal ise ramazan ayı ile balık satışlarında düşüş yaşandığını dile getirerek, "Hem ramazan ayı olması hem de fiyatların biraz yüksek olması satışları doğal olarak düşürdü. Özellikle hamsiye ilgi var ancak fiyatı yüksek seyrediyor." diye konuştu.

Tezgahlarda hamsi kilogramı 60, barbunya 45, mezgit ise 30 liradan satışa sunuluyor.

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Az miktarlarda avlanan hamsi kilogramı 60 liradan alıcı buluyor
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