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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Az tüketen az çok tüketen çok ödeyecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Az tüketen az çok tüketen çok ödeyecek

AK Parti, elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasayı Meclis’e sundu. Teklifte, elektrik faturalarında kademeli sistem de öngörülüyor

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açıkladığı elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif yasalaşırsa, elektrik faturalarında kademeli sistem devreye girecek. Tüketicilere göre bir çalışma yapılacak. Ortalama elektrik tüketimi belirlenecek.

ÜST LİMİT OLACAK
Yeni tarife belirlenirken bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimlerinin aylık ortalaması dikkate alınacak. Belli bir kilovatsaatlik üst limit belirlenecek. Belirlenen kilovatsaatin üstünde tüketim yapanlar normal tarifeden daha fazla bir fatura ile karşı karşıya kalacak. Örneğin klimayı ısınma için kullanan faturayı daha fazla ödeyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun çalıştığı kademeli sistemde, hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirlenecek. Daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı bir tarife gündeme gelecek.

TASARRUF UYGULAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji verimliği için bir başka uygulama daha hazırladığı belirtildi. Bakanlık hazırladığı bir uygulamayla ailenin daha az fatura ödemesi için öneriler getirecek. Cep telefonlarına indirilebilecek olan uygulamaya vatandaş, örneğin buzdolabını nasıl kullandığını yazacak, uygulama da vatandaşa nasıl tasarruf yapabileceğinin yolunu gösterecek.

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Az tüketen az çok tüketen çok ödeyecek
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