Az zamana daha büyük işleri sığdıracağız

Türk iş dünyasının motivasyonu için çok önemli ve büyük anlamı olan yeni bir yıla girdiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2023'te bizim için demokrasi, özgürlük ve güven içinde bir vatan anlamına gelen Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Hiç kuşku yok ki, sadece ekonomik açıdan baktığımızda bile Cumhuriyetin 100'üncü yılında ulaştığımız büyüklük, azımsanacak bir seviye değildir" diye konuştu.Şekib Avdagiç, "Yeni bir geleceği, büyük ve müreffeh, ekonomide ve ticarette lider, yerli ve milli üretimde öncü Türkiye'yi inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bundan zerre kadar şüphem yok" dedi. "Hiç şüphe yok ki, bu yarışta geç kalanlar, büyük bir hızla derinleşen fay hatlarını geçmekte zorlanacak ve kısa süre içinde küresel maratondan kopmak zorunda kalacaklar" diyen İTO Başkanı Avdagiç, sözlerine şöyle devam etti: "Bu küresel yarışta yer alan yükselen ve gelişen bir ekonomi olarak bizim şansımız var. Gelişen teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirebiliriz. Bunu sağlayacak altyapımız, güçlü ve yetenekli bir gençlik kaynağımız var. Bunu yapacak ve başaracak güçteyiz. İş dünyası olarak buna ve milletimizin gücüne inanıyoruz."Kişi başına düşen milli gelirimizin 1923'te 45 dolar olduğunu hatırlatan İTO Başkanı Avdagiç, "Bugün 10 bin dolar civarında. 1923'te 50 milyon dolar ihracat yapıyorduk, 2022'de 254 milyar doları geçtik. 19 milyar liralık GSYH'mız da 2 trilyon liraya ulaştı. Bu rakamlara Türk özel sektörünün gayretleriyle ulaştık" değerlendrmesini yaptı. Söz konusu rakamların önemli olduğunu ama yeterli olmadığını söyleyen Avdagiç, "Bizim için, bu nesile ve bizden sonrakilere miras bırakacağımız hedefler gerçekten çok önemlidir. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı'na nasıl başlayacağımız ve bu yeni yüzyılın ilk yıllarında nasıl bir temel atacağımız çok stratejik bir anlama sahiptir" diye konuştu.Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10. yılında söylediği 'Az zamanda çok ve büyük işler yaptık' sözünden ilhamla, asıl bundan sonraki yıllarda az zamanlara çok ve daha büyük işleri sığdırmak zorundayız. Zira dünya, birinci sanayi devriminden bu yana belki de tarihinin en büyük ve en hızlı dönüşümünün arifesinde. Dijital çağ, çok daha hızlı, çok daha üretken ve çok daha rekabetçi dinamikler üzerinde yükseliyor."2022'de artan küresel risklere ve baskılanan ekonomik aktiviteye rağmen, Türkiye ekonomisinin birçok ülkeye göre daha yüksek bir büyüme gösterdiğine vurgu yapan Avdagiç, şunları kaydetti: "Şimdi önümüzde bir şans duruyor. Uzmanların başta Avrupa Birliği ve ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye ilişkin son tahminleri, daralmanın yakın dönemde tahmin edilenden daha sınırlı kalacağı yönünde. Bu da AB ülkeleri başta olmak üzere genel olarak ihracatımız, 2023'ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine gireceği anlamına geliyor. Bu ise büyüme rakamlarına çok daha güçlü bir katkı verecek. Beklentilerimiz ve tahminlerimiz bu yönde... Ne yazık ki, enflasyonda ise ülke olarak daha olumlu bir tabloya, 2022'de erişemedik. Ancak kurların sakin seyri ve baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyonun önümüzdeki aylarda düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Enflasyona karşı oluşturulacak bir toplumsal mutabakat ve topyekûn mücadele planı, tüm kesimlerin duyarlılığını artıracaktır. Aynı zamanda bozulan fiyatlama davranışlarının da hızla düzelmesini sağlayacaktır."2023 yılının aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nın da 141'inci yılı olduğunu söyleyen Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "İTO olarak en büyük gücümüz 'kesrette vahdeti', 'çoklukta birliği', 'farklılıkta zenginliği' yakalamamız olacak. Buradan elde ettiğimiz güçle, büyük hedeflerimizi, ekonomide ve ticarette en verimli şekilde hayata geçireceğiz. Asla taviz vermeyeceğimiz biricik amacımız Türkiye ve İstanbul ekonomisini büyütmektir, küresel platformda birinci lige yükseltmektir. Aynı şekilde, üyelerimizi ve Türk özel sektörünü küresel rekabette kalıcı kılacak üstünlüklerle, değerlerle ve niteliklerle donatmaktır. Bu yüzden İTO yönetimi olarak, 140 yıllık coşkuyla, geçen dönem olduğu gibi, gelecek 4 sene boyunca da, yorulmak bilmeyen bir 'saka' gibi Türk ekonomisine su taşımaya devam edeceğiz."