Azerbaycan şirketi Batman’da petrol arayacak

Son yıllarda yerli enerji kaynaklarını halkın kullanımına sunan Türkiye, Güneydoğu'nun zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'de de çıkarttığı petrolle enerjide önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Petrol üretiminde ülkenin göz bebeği olan Batman'da yeni petrol sahaları için gerişimler sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan Petrol Rezerv Antlaşması gereğince Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adına Türkiye'de petrol sondajı yapmak üzere Batman'a gelen Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR Sondaj yetkilisi Zekiullah Kerimli ve Hamza Oğuzhan Batman Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti.
"KARDEŞLİĞİMİZ DAHA DA DERİNLEŞECEK"
Azerbaycan ile Türkiye arasında Mart ayında İstanbul'da düzenlenen Petrol Rezerv Zirvesinde imzalanan antlaşma kapsamda en önemli sondajları Batman'da yapmayı planladıklarını ifade eden Kerimli, "Bölgede yapacağımız sondajlarda petrole ulaşmamız bizleri çok mutlu edecektir. Ayrıca Batman Valiliği tarafından Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir ifadesi olarak yapılan Karabağ Parkı ile pekiştirilen kardeşlik köprüsü, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Batman'da yürüteceği petrol arama faaliyetlerimiz ile kardeşliğimiz daha da derinleşecek" dedi.