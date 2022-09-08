Azerbaycan şirketi Batman’da petrol arayacak

"KARDEŞLİĞİMİZ DAHA DA DERİNLEŞECEK"

Azerbaycan ile Türkiye arasında Mart ayında İstanbul'da düzenlenen Petrol Rezerv Zirvesinde imzalanan antlaşma kapsamda en önemli sondajları Batman'da yapmayı planladıklarını ifade eden Kerimli, "Bölgede yapacağımız sondajlarda petrole ulaşmamız bizleri çok mutlu edecektir. Ayrıca Batman Valiliği tarafından Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir ifadesi olarak yapılan Karabağ Parkı ile pekiştirilen kardeşlik köprüsü, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Batman'da yürüteceği petrol arama faaliyetlerimiz ile kardeşliğimiz daha da derinleşecek" dedi.