Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu sürekli olacak

Azerbaycan İhracatın ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ile Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) "Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu" düzenledi. Foruma, Türkiye'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve çok sayıda iş insanı katıldı. TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, stratejik kararlar alındığını, forumun sürekli hale getirileceğini belirterek, "Biz, tarihi bir dönemden geçen Türk birliğine bu şekilde katkı sunacağız. İş dünyasına çok önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. Bizlere düşen görevin bilinci ve şuuruyla buna benzer çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. Büyükfırat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 7 milyar doları geçtiğini, 15 milyar dolarlık hedef belirlendiğini hatırlatarak, "Bizler bu hedef doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar için takip sistemi kuracağız" bilgisini paylaştı.