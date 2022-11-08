Azerbaycan’daki projelerin ilk imzaları atıldı! Sur Yapı tecrübesini yurt dışına taşıyor!

Meliorasiya ile imzalanan iyi niyet protokolünün ise bir baraj inşasını kapsadığını ifade eden Elmas, "Kısa süre içinde sözleşme aşamasına gelen bu proje hem bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılamış, hem de Sur Yapı'nın inşaat sektöründeki 360 derecelik uzmanlığını bir kez daha ortaya koymuş olacak" diye konuştu.

Kobia ile yapılan iyi niyet anlaşmasıyla da Karabağ bölgesi başta olmak üzere tüm Azerbaycan'daki şehirlerin yeniden yapılanmasına büyük bir katkı sunacaklarını dile getiren Elmas, "Başta Karabağ bölgesinde yıkıma uğrayan şehirler olmak üzere tüm Azerbaycan'ın yeniden yapılanmasına büyük bir katkı sunacağız. Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin hak ettikleri çağın gereklerine uygun, modern ve sorunsuz yaşam alanlarına kavuşması için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN'DAKİ PROJELERİN İLK İMZALARI ATILDI

Toplantıda, ilk olarak Sur Yapı ile Azersu arasında Salyan ve Neftçala şehirleri arasındaki temiz su ishale hattı projesinin sözleşmesi imzalandı.

Gebele şehri yakınlarında Yengice barajı projesinin yapım işi için Azerbaycan su işleri kurumu Meliorasiya ile el sıkışan Sur Yapı, yakın tarihte sözleşme imzalayacak.

Sur Yapı, başta Karabağ bölgesinde yıkıma uğrayan şehirler olmak üzere tüm Azerbaycan'ın yeniden yapılanması için Azerbaycan'ın küçük ve orta ölçekli işletmelerini finanse eden kuruluşu Kobia ile de iyi niyet iş birliği anlaşması imzaladı.

"ALMANYA İÇİN DE PROJELERİMİZ VAR"

Almanya'da da proje süreçlerinin devam ettiğini belirten Elmas, "Sur Yapı tecrübesini yurt dışına taşıma vizyonumuz doğrultusunda Almanya özelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Güzel işlere imzalar atıyoruz. İdari süreçlerin tamamlanmasının ardından yakın zamanda yeni projelerimizi paylaşacağım'' dedi.

DEİK TÜRKİYE AZERBAYCAN FORUMU'NUN ALTIN SPONSORU

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, DEİK Türkiye Azerbaycan Forumu vesilesiyle Azerbaycanlı iş insanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek "DEİK ve Promo AZ iş birliğiyle düzenlenen bu foruma, Azerbaycan'da yatırımlar yapan bir firma olarak biz de davet edildik ve Altın Sponsor olarak destek verdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın da katıldığı bu toplantı hem Türkiye'den gelen firmalar hem de Azeri firmaları için oldukça verimli geçti" dedi.