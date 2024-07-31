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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Babalar Grubu şirketleri Hazine’ye geçti

Halit TURAN Halit TURAN
Babalar Grubu şirketleri Hazine’ye geçti
İzmir'de FETÖ'ye finans sağladıkları ve örgütün 'Babalar Grubu' oldukları iddia edilen iş insanları Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını verdi. Küçükbay, Sipahi ve Abdullah Kavuk'a verilen ceza onanırken, oğlu Metehan Kavuk'a verilen yardım cezası bozularak örgüt üyeliği ya da örgüte finansman sağlanmak suçundan ceza verilmesi istendi.

BANK ASYA'DA MEVDUAT
Örgüt üyelerinin yönettiği aralarında Orkide Yağ'ın da bulunduğu şirketlerin ise Hazine'ye geçmesi kararlaştırıldı. Yargıtay'ın yaptığı incelemede, sanık Ahmet Küçükbay'ın Bank Asya'nın kurtarılması amacıyla FETÖ elebaşısı Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'da 15 milyon 310 bin dolarlık katılım hesabı açtığı tespit edildi. İlk derece mahkemenin verdiği müsadere kararlarında Ahmet Küçükbay'ın malvarlığının 668 milyon lira civarında olduğu, Abdullah Kavuk'un belirsiz nakit varlıklarının 79 milyon TL ile 272 bin dolar ve 41 bin euro olduğu, Metehan Kavuk'un ise yasal tespiti bulunmayan varlığının 2 milyon 162 bin lira ve 70 bin 450 euro olduğu belirlenerek bu paralar hakkında müsadere kararı verilmişti. Heyet, şirketlerin bütün olarak müsaderesi yasal olarak mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı.

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Babalar Grubu şirketleri Hazine’ye geçti
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