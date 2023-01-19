Badal Tüneli ve bağlantı yolları bugün hizmete açılıyor

BADAL TÜNELİ PROJESİ'NİN TOPLAM UZUNLUĞU BAĞLANTI YOLLARI İLE 4,5 KM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Badal Tüneli ve bağlantı yollarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlanacağı törenle açılacağı belirtilerek, "Trafiğe 921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi'nin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 adet köprü yer alıyor. Kuzey hattının Amasya geçişinde yol standardının artırılması amacıyla hizmete sunulan Badal Tüneli ile keskin virajlarla geçilen apik arazi yapısına sahip kesimde tünelli geçiş imkanı tesis edildi. Ayrıca, dağ yamaçlarından taş düşmelerinin önüne geçilerek trafik can ve mal güvenliği sağlandı. Tünel sayesinde, kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içerisinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar nedeniyle yaşanan kazaların da önüne geçildi" denildi.