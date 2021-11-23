BAE ile Türkiye ilişkileri güçlenecek

TİCARET Bakanı Mehmet Muş
, Dubai
'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri
'nin (BAE) İş Forumu'na katıldı. Muş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticari ve ekonomik ilişkilerini çok yönlü derinleştirmesinin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirterek, "2020'de Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacmi pandemi koşullarına rağmen artış gösterdi ve 8.4 milyar dolara ulaştı. Bu yıl 10 aylık veriler, ikili ticaretimizdeki olumlu seyrin devam ettiğini gösteriyor. Hedefimiz ilk aşamada 2017 yılı seviyesi olan 15 milyar doları yeniden yakalamak" dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak
da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2040 programı çerçevesinde konut, ulaşım ve altyapıda ortaya çıkan fırsatları Türk iş dünyasının değerlendireceğini umduğunu ve pozitif ayrımcılık beklediklerini söyledi.