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Giriş Tarihi: 4.7.2023

BAE ile yatırım ilişkileri güçlendirilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Abu Dabi Kalkınma Holding'in (ADQ) İcra Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile görüşmesinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik yol haritasını ele aldıklarını bildirdi. Bolat, "Türkiye'yi birçok alanda yatırımları için hedef olarak gördüklerini belirten Sayın Al Suwaidi, portföy öncelikleri çerçevesinde özellikle enerji, gıda, tarım, sağlık hizmetleri, ilaç, lojistik ve ulaştırma alanlarında Türkiye'de yeni yatırımlar yapma arzusunda olduklarını ifade etti. Ekonomik ilişkileri çok daha üst seviyelere taşımak için gerekli tüm katkıyı sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.
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BAE ile yatırım ilişkileri güçlendirilecek
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