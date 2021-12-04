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Giriş Tarihi: 4.12.2021

BAE’den 38 milyar liralık davet

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
BAE’den 38 milyar liralık davet
Türkiye'de yatırım atağına geçen Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türk müteahhitlerine de 38 milyar liralık davet geldi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, BAE ile üçüncü ülkelerde birlikte yatırım yapma yönünde görüş birliği oluştuğunu belirterek, "Müteahhitlerimize 30-38 milyar liraya ulaşan yatırım çağrısı geldi, gelin görüşelim diyorlar" diye konuştu.
Kurdaki hareketlenmeyle birlikte konutta "bekle, gör" eğiliminin arttığını ifade eden Eren, ucuz konut için uygun fiyatlı arsa verilmesi çağrısı yaptı. Eren, "Önlem alınmazsa gelecek yıl konut fiyatları yüzde 50-60 artar" dedi. Eren, inşaat sektöründe ana girdilerin yüzde 279, ana maliyetin de yüzde 113 arttığını kaydetti.
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BAE’den 38 milyar liralık davet
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