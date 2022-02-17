BAE’den beklenen 10 milyar dolarlık yatırımın rotası belli oldu: İlki savunmaya geliyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, BAE ile ekonomide yeni ve güçlü bir sürecin başladığını belirterek, "Tarım, gıda, enerji, bilişim, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörle ilgili olduklarını beyan ettiler. Türkiye'de yatırım yapma iştahları çok yüksek" dedi. En kısa sürede İstanbul ya da BAE'de ticaret ve sanayi odası federasyonları ile seri toplantılara başlayacaklarını anlatan Olpak, "Öncelikle bize çok güçlü bir müteahhitlik sektörümüz olduğunu ve bu kasımızdan faydalanmak istediklerini söylediler. 'Bizim bu alanda açığımız var ve ihtiyacımız var' dediler. Biz de başta bu alan olmak üzere seri toplantılarla 10-15'er kişilik gruplar halinde görüşmeler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.