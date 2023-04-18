Bağımsızlık ateşi bu kez Filyos’ta yanacak! Tüm yurtta şölen havası

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla keşfettiği yerli doğalgazına kavuşmasına sayılı günler kalırken, arifeye denk gelen 20 Nisan Perşembe günü, saat 20.23'te yapılacak tören tüm yurtta şölen havasında geçecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla müjdeler paylaşacağı törenin izlenmesi için İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun ve Batman'da kent meydanlarına dev ekranlar kurulacak.Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmış olmasına atıfla bu kentte kurulacak dev ekranlarla "Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi, Filyos'la devam ediyor" mesajı verilecek.Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde kaleme aldığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" vizyonu çerçevesinde tüm personelini "yerli ve milli" insan kaynağından oluşturulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında ilk petrolün çıkarıldığı Raman'dan da Filyos'a selam yollayacak.Batman'da bulunan Raman dağında 11 Şubat 1945 tarihinde dönemin tüm imkansızlıklarına rağmen Dicle nehri üzerinden sallarla taşınan borular sayesinde sondaj yapılarak 17 Aralık 1946'da bin 364 metre derinlikte Raman-8 kuyusunda petrol keşfedilmiş ve ilk kez Türkiye kendi petrolünü üretmeye başlamıştı.Arife günü Batman'da kurulacak dev ekranlarla da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için verdiği mücadelede Raman'dan Filyos'a olan uzun ve meşakkatli yürüyüşü anlatılacak.Aynı zamanda son teknoloji tasarımların kullanıldığı üç boyutlu gösteriler, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı'na yansıtılacak.Tarihi mekanlarda ayrıca ışık gösterileri sunulacak. Türkiye'nin ilk yerli doğalgazının ateşi tarihi mekanlara yansıtılacak.Türkiye'nin Fatih Sondaj Gemisi ile yaptığı 1 trilyon dolar değerindeki 710 milyar metreküplük doğalgaz etaplar halinde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden karaya çıkarılmaya başlanacak.Yerli doğalgaz mayıs ayı başı itibariyle hanelere verilmeye başlanacak.