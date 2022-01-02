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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Baharda hizmete girmesi planlanıyor

Baharda hizmete girmesi planlanıyor
DÜNYA ve Türkiye'nin koronavirüs sürecinden geçtiğini ve bu süreçte insanların rahatlıkla gezerek, vakit geçirebilecekleri geniş alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Orkan, Millet Bahçesi'nin bu ihtiyacı karşılayacağını belirtti. Başkan Orkan, "Büyükşehirlerde temel ihtiyaç bireylerin çıkıp gezebileceği, ailesiyle oturup dinlenebileceği ve spor yapabileceği alanların bulunmasıdır. Kentimiz bu açıdan çok şanslı çünkü zamanında yapılan çalışmalarla çok sayıda parkımız var. Ancak yapacağımız projeyle hemşehrilerimiz hem yeşil alan ve park ihtiyacını karşılarken hem de spor yapabileceği, rahatça yeşil alanlarda ve Millet Kıraathanesi'nde dinlenebileceği bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız. 38.000 m2'lik alanıyla Paşaalanı ve Toygar Mahallelerimizde yer alan, Maltepe Mahallemize de sınır olması sebebiyle hem bu üç mahallemizin hem de tüm hemşehrilerimizin rahat bir nefes alacağı bir alan yaratmayı hedefliyoruz" dedi.
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Baharda hizmete girmesi planlanıyor
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