Bahçeşehir’de 5 milyarlık proje

KONUT yatırımı için düğmeye basan Aşçıoğlu, yeni adres olarak Bahçeşehir ve Ispartakule'yi seçti. 2 projenin değeri 5 milyar lira olarak açıklandı. Konuta talebin canlı olduğunu belirten Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, "Bu 2 proje dışında yeni yatırımlar için de arayıştayız. Türkiye'ye ve sektöre güveniyoruz. Yatırımdan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Aşçıoğlu, şunları kaydetti: "Ispartakule'de konut ve ticari alanlara sahip, balkonlu, geniş teraslı, bahçeli ve farklı büyüklüklerde daire tiplerinden oluşan, göl manzarasının da olacağı bir proje geliştireceğiz."