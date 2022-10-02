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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Bahçeşehir’de 5 milyarlık proje

Bahçeşehir’de 5 milyarlık proje
KONUT yatırımı için düğmeye basan Aşçıoğlu, yeni adres olarak Bahçeşehir ve Ispartakule'yi seçti. 2 projenin değeri 5 milyar lira olarak açıklandı. Konuta talebin canlı olduğunu belirten Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, "Bu 2 proje dışında yeni yatırımlar için de arayıştayız. Türkiye'ye ve sektöre güveniyoruz. Yatırımdan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Aşçıoğlu, şunları kaydetti: "Ispartakule'de konut ve ticari alanlara sahip, balkonlu, geniş teraslı, bahçeli ve farklı büyüklüklerde daire tiplerinden oluşan, göl manzarasının da olacağı bir proje geliştireceğiz."
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Bahçeşehir’de 5 milyarlık proje
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