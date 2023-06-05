Bakan Abdülkadir Uraloğlu görevi devraldı

"GELDİĞİMİZ SEVİYEYİ DAHA YUKARIYA ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ulaştırma Bakanlığı görevini devralan Abdülkadir Uraloğlu da, "Önce bakanlık görevlerini, daha sonra seçim çalışmalarını yürüttü sayın bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni dönemini ve yeni bakanlar kurulunu tebrik ediyorum. 21 yıldır yaptığımız özverili çalışmalarla, ulaşım, altyapı ve denizcilik gibi alanlarda çağ atladık. Ülkemizi sadece bölünmüş yol ağlarıyla donatmadık, köprüler, viyadükler, tüneller de yaptık. Hali hazırda başlayan projeleri de tamamlayacağız" diye konuştu.

Bakanlıkta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Hali hazırda başlayan raylı sistemlere ve demiryollarına da aynı şekilde o ağırlığı vererek sürdüreceğiz. Dünya denizciliğinde geldiğimiz seviyeyi de daha yukarıya çekmek için çalışmaya devam edeceğiz. Adil bakanımızla 3 yıldan fazla süredir çalışıyoruz. Şehirciliği ve belediyeciliği iyi bilmesi ve oradan gelmesinin avantajlarını çok yaşadık. Yeni bir konsept geliştirdi ve yaptığı hizmetler için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzonumuzun milletvekili oldu. Ağır ve kutsal bir göreve başlıyor. Gerek parlementoda gerekse Trabzon'da büyük hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev almaktan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu göreve bizi layık gördüğü için teşekkür ediyorum" dedi.