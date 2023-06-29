Bakan Bayraktar: 2’nci ve 3’üncü santrallerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor





"2'NCİ VE 3'ÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL PROJELERİMİZİ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALMAK İSTİYORUZ"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, daha sonra şunları söyledi:

"Bu proje çok önemli. Burada Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u karşılanacak. En az bunun kadar önemli bu enerjiyi biz karbonsuz şekilde üretmiş olacağız. Dolayısıyla çevre anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Burası yaklaşık 35 milyon ton karbon salınımına engel olacak bir proje. Dolayısıyla bizim nükleer enerji programımız hem çevre ile alakalı açıdan hem enerji arz güvenliği açısından hem de çeşitlendirme açısından önem arz ediyor. Tabi ki bu proje tek değil. Bu projenin yanında 2'nci ve 3'üncü santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. 2'nci ve 3'üncü nükleer santral projelerimizi de hızlı bir şekilde devreye almak istiyoruz.