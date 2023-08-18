Bakan Bayraktar açıkladı: İlk petrol sondajı o ilde yapılacak! "Türkiye'nin enerji potansiyeli anlamında önemli bir şehir"

"İLK PETROL SONDAJIMIZI VAN'DA YAPACAĞIZ"

Türkiye'nin enerjide tabi kaynaklarını ekonomiye kazandırmaları gerektiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni dönem için Van'da sizlerle paylaşmak istediğim husus, bu ildeki yer altı kaynaklarını arama ve inşallah bulduktan sonra üretime geçmeyle alakalı hedeflerimiz var. Hem metalik madenlerde hem de petrol ve gaz aramasında önemli projeler önümüzde. Bunlardan ilkini inşallah 2023 bitmeden hayata geçireceğiz. İlk petrol sondajımızı Van'da yapacağız. İnşallah olumlu netice alırız. Bu haber hem sizi hem de bütün milletimizi fevkalade memnun edecek diye düşünüyorum. Bunun yanında birinci öncelikli görevimiz sizlere elektriği, doğalgazı, akaryakıtı kesintisiz şekilde ulaştırmak. Zaman zaman elektrikte bazı şikayetler, beklentiler, istekler oluyor. Burada da yatırımları daha yaygın hale getirerek, artırarak elektrikte daha kaliteli, kesintisiz hizmeti sunabilmek adına ilgili bütün şirketlerimizin temsilcileri burada, hepsini talimatlandırdım. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için gece, gündüz çalışacaklar."